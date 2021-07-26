ليبيا – اشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين على توقيع اتفاقية رائدة لتطوير الشبكة الوطنية للتراسل بين شركة هاتف ليبيا الشركة الليبية القابضة للاتصالات مع شركة انفنيرا الأمريكية.

المشروع يهدف بحسب ما ذكر مكتب إعلام رئيس حكومة الوحدة إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة ‎الخدمات المقدمة للزبائن؛ بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الاعمال بكفاءة عالية.

‎ووقع الاتفاقية محمد بالراس رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا وديفيد هيرد المدير التنفيذي، بحضور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الخزانة الأمريكي اريك مايرلشركة انفنيرا الأمريكية.

واعتبر رئيس الحكومة أن توقيع الاتفاقية اليوم يعتبر خطوة قوية في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الليبية الأمريكية، كما أنها تعزز الثقة في أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو تكامل مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية للجميع، يحظى من خلالها المواطنون بفرص متساوية.

من جانبه، أثنى المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على توقيع هذه الاتفاقية وقال: إن الولايات المتحدة ستظل داعمًا رئيسًا لليبيا في كل المجالات، وتسعى لأن تكون شريكًا اقتصاديًا قويًا، ونرى بأن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بما في ذلك الأمريكية منها؛ بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية، نقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى ‎الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر.

‎وحضر توقيع الاتفاقية من الجانب الليبي وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وللاتصال والشؤون السياسي وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب