ليبيا – بحث المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الإثنين مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة العلاقات الثنائية والدعم الأمريكي لاستيفاء عمل حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى ملف الميزانية والمسار إلى انتخابات ديسمبر التي يعتمد عليها الشعب الليبي.

نورلاند وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الإثنين قال: “نشجع جميع القادة الليبيين على العمل معًا وتقديم التسويات اللازمة نيابة عن الشعب الليبي، من أجل تلبية تطلعات الليبيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر”.

وبخصوص غياب القاعدة القانونية لانتخابات ديسمبر، قال السفير الأمريكي: “الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك”.