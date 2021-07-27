ليبيا – أبدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اهتمامًا بالغًا بفتح آفاق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الثروات الطبيعية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد إن هذا الاهتمام يأتي وفقًا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الداعي لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيز عودة المستثمرين الأجانب، لمباشرة مشاريع جديدة، واستكمال المشروعات المتوقفة في شتى المجالات.

وأشار البيان إلى ممارسة الوزارة لدورها الإشرافي على قطاع النفط والغاز، بهدف توظيف هذه الثروات الطبيعية بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، فضلًا عن متابعتها نشاط مؤسسة النفط وتقديم كل الدعم لها من أجل تحقيق مستهدفات زيادة الاحتياطي والقدرة الإنتاجية ورفع معدلات الإنتاج.

وتطلعت الوزارة في بيانها إلى ما يمكن أن تقدمه الشركات العالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز، وما يمكن أن تسهم به في سبيل تحقيق المستهدفات المرجوة، خصوصًا تلك التي تتطلع بدورها للعمل في ليبيا من دول عدة من بينها بريطانيا التي أبدت شركاتها الرغبة بالعمل في البلاد.

ورحب البيان بما تبذله الحكومة البريطانية من مساعٍ لأجل استقرار ليبيا ودعم سيادتها، مع الترحيب بشركات بريطانيا العاملة في مجال النفط والغاز، ولا سيما “بريتش بتروليوم”، مع دعوتها للمساهمة في الاستثمار في هذا المجال وفقًا للمعمول به من قواعد وإجراءات.