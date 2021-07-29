ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس الأربعاء خلال لقائه عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم أحمد الخلفي بمقر البلدية سبل استكمال وتفعيل المشاريع الخدمية والتجارية المتوقفة بالبلدية.

الحضور ناقشوا -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة- آلية التنسيق بين البلدية ومراقبة الاقتصاد والتجارة طرابلس في متابعة ومراقبة السوق المحلي، والإشراف على الأنشطة التجارية، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، وإقامة مشاريع خدمية واستثمارية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ إضافة الى إنشاء حاضنات أعمال للشباب والنساء من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وشدد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية والضبطية والعمل وفق آلية موحدة لمتابعة الأنشطة التجارية ورفع مستوى الخدمات لصالح المواطن.

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