ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الخميس إصابة 3 وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، نتيجة الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية، وفقد ما قيمته 300 ميجاوات من الشبكة العامة.

الشركة العامة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات نتج عنها إصابة الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين، والوحدة الأولى البخارية، وفقد ما قيمته 300 ميجاوات، الأمر الذى سيترتب عليه الزيادة فى طرح الأحمال.

وأكدت الشركة أن العمل جار على تقييم الأضرار والقيام بأعمال الإصلاحات الطارئة المؤقتة لإعادة الوحدات للعمل.

شركة الكهرباء ناشدت كافة الجهات المسؤولة في الدولة التدخل لإيقاف هذه الأعمال غير المسؤولة التي أضرت بقطاع الكهرباء وعرقلة خطط الشركة لزيادة الإنتاج وإنهاء برنامج طرح الأحمال.