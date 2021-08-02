ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن مجلس الدولة الاستشاري أخل باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية ولم يف بالتزاماته.

تأكيد بليحق جاء في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعتها صحيفة المرصد، وفيها أشار لالتزام مجلس النواب بهذا الاتفاق، فيما يتعلق بشاغلي الوظائف القيادية في المناصب السيادية، وقيامه بما هو مناط به وفتح باب الترشح وقبلت اللجنة المرشحين من كل أنحاء البلاد وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وأضاف بليحق: إن الملفات تم فرزها وإحالتها إلى مجلس الدولة الاستشاري الذي تنصل من اتفاق بوزنيقة، ليوجه مجلس النواب خطابًا بالخصوص حول عدم بقائه مكتوف الأيدي بهذا الجانب، واتخاذه إجراءات من أجل حسم هذا الملف في حال استمرار الدولة الاستشاري بتعنته.

ووصف بليحق فتح الطريق الساحلي بالنقطة المهمة جدًا والمباركة؛ لأنها تخفف معاناة المواطن وتفيد بشكل كبير المضي قدمًا في توحيد المؤسسة العسكرية واستمرار لجنة الـ10 المشتركة في الوفاء بكل الاستحقاقات الأخرى، وفي مقدمتها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.