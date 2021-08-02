ليبيا- سلط تقرير إخباري نشره “مركز أورشليم للشوؤن العامة” الإسرائيلي الضوء على طريق تهريب الأسلحة وصولًا لحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن أحد خبارئه بالقول: ” إن حماس تتلقى بدعم من حزب الله اللبناني وإيران شحنات أسلحة قادمة من ليبيا، أو تلك التي تمر عبر السودان، من خلال دفع رشاوى نقدية سخية لقبائل في مصر “.

صور | الكشف عن هوية مسؤول ليبي تورط في شرعنة "خلية حماس" عبر تشكيل مسلح بـ #طرابلس . #ليبيا #المرصد https://t.co/8JW1YDrPOH — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 28, 2019

وأضاف التقرير: ” إن القائمين على حركة حماس أتقنوا هذا النوع من التسلل، فطريق تهريب الأسلحة عبر شبه جزيرة سيناء إلى غزة مرتبط بليبيا والسودان ” في وقت تتهم فيه إيران بشراء السلاح لحماس من مصادر مختلفة وهو مالم تنكره حماس.

الساعدي تطالب الردع بإطلاق سراح ” خلية حماس والسجناء المهجرين ” كبادرة حسن نية . #ليبيا #المرصد

https://t.co/33lm1dO0ia — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 10, 2019

وترتبط حماس بعلاقة متينة مع ” ملالي ” طهران أسوة بحزب الله في لبنان والحوثي في اليمن وعدة مليشيات شيعية في العراق ، فيما وصف اسماعيل هنية المسؤول بحماس قاسم سليماني الملقب بجزار بغداد بأنه ” شهيد القدس ” .

يشار الى أن النائب العام الليبي الصديق الصور يحتجز مجموعة من حركة حماس الذراع المسلح للإخوان المسلمين في فلسطين وذلك بتهمة التخابر والقيام بانشطة مزعزعة للأمن في ليبيا منها مشاركة عناصر الخلية في معاركربنغازي لجانب التنظيمات المتطرفة ونقل خبرات بما فيها زراعة المفخخات والعبوات الناسفة .

ترجمة المرصد – خاص