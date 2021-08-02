ليبيا – ثمن منسق البعثة الأممية ريزيدون زينينجا دور وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في إعادة فتح الطريق الساحلي.

موقف زينينجا جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني، وخلاله أعرب الأول للأخير عن دعم البعثة الأممية المستمر، للنهوض بأولويات الوزارة التي تم التباحث بشأنها والتقدم المحرز فيها.

وتابع البيان: إن هذه الأولويات تتمثل في تأمين الانتخابات وإعادة تأهيل أجهزة ومباني الشرطة وتشكيل قوات شرطة مشتركة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن التيجاني أعرب خلال اللقاء عن قلقه من استمرار التحديات في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة.

وأخختم اليان بالإشارة إلى تقديم التيجاني شرحًا للمعوقات التي تواجه الوزارة بسبب عدم وجود ميزانية.