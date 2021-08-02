ليبيا – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من داخل مطار معيتيقة اليوم الإثنين عن وصول 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، مؤكدًا أن المدة القادمة ستشهد وصول مليون ونصف المليون من الجرعات الى ليبيا .

الدبيبة و في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” تقدم بالشكر والتقدير للعاملين في قطاع الصحة بكوادرها المختلفة، خاصة العاملين في مراكز العزل، لما يبذلونه من جهود لمواجهة هذا المرض الفتاك وكذلك لمنتسبي وزارة الداخلية.

ودعا الدبيبة المواطنين إلى التوجه لمراكز التطعيم وإلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة.

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