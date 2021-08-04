ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الباب الثالث “مشروعات التنمية” الوارد بميزانية حكومة الوحدة الوطنية المحالة لمجلس النواب للاعتماد وإصدار القانون الخاص بها هو سبب الخلاف الرئيس بين الحكومة والبرلمان.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بالإضافة لبعض النقاط الأخرى كباب الطوارئ الذي جاء كتلة مالية بدون تفصيل، وهو سابقة لم تحصل في تاريخ الميزانيات؛ حيت جرت العادة أن الطوارئ تطلب في حين وقوع الأحداث الطارئة كالكوارث وغيرها”.

وتابع: “إلا أن عدم تبويب وتفصيل الباب الثالث هو السبب وراء رفض مجلس النواب للميزانية أكثر من ثلاث مرات، وإصرار الحكومة على عدم تبويب هذا الباب وتوضيح تفصيل للمشاريع والمناطق المستفيدة والتكلفة حسب الوعاء الزمني المتبقي، حتى يتسنى لمجلس النواب والأجهزة الرقابية متابعة الحكومة ومنع وقوع فساد وعبث بمقدرات الشعب”.

كما اعتبر أن الحكومة أصرت على أن يكون هذا الباب عبارة عن كتل “مبالغ” مالية مقابل عناوين عامة، بدون ذكر المشروعات وأماكن تنفيذها والمبالغ المستحقة لكل مشروع.