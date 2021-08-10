ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إنه من المتوقع الإفراج عن شحنة أمصال العقارب والأفاعي مطلع الأسبوع المقبل.

الزيات أشار وفقًا للمركز الإعلامي لمؤسسات وهيئات ووزارات الحكومة إلى أن نتائج تحليل أمصال الأفاعي كانت غير مرضية حتى الآن، في انتظار إعادتها للتأكد من سلامتها قبل الإفراج عنها.

ولفت إلى أن السبب في ذلك تغيُّر مصدر توريد الأمصال إلى الهند حاليًا، في حين كان سابقًا دول الجوار كمصر، مع اختلاف ظفرة السمّيّات بين الهند وشمال إفريقيا من حيث التركيبة البروتينية والإنزيمية.

كما أضاف: “كانت نتائج أمصال العقارب جيدة وستُعاد للتأكيد فحسب”.