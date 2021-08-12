ليبيا – أكد خبير مكافحة العقارب عمران شيوه، أن ليبيا توجد بها أنواع مختلفة من العقارب وهي تختلف من حيث درجات الخطورة.

شيوه وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” اليوم الأربعاء أشار إلى أن هناك العقرب الأصفر ويسمى بـ “مطارد الموت”، بالإضافة إلى العقرب الأسود الصغير، الذي على الرغم من صغر حجمه؛ تبقى لدغته خطيرة وتؤدي إلى شلل الأعصاب.

وأضاف أن مختلف العقارب الأخرى خطيرة ولسعتها قاتلة.

وبحسب الدكتور علي المقدمي؛ يوجد في ليبيا أكثر من 27 نوعًا من العقارب معظمها سامّة، وقد تكون قاتلةً في حدود 24 ساعة، مبينًا أنها تنشط وتلدغ ليلاً كنوع من الدفاع عن نفسها.