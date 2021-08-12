ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن أمريكا تقود مجهودات دبلوماسية عن طريق مصر للتوصل إلى بعض التفاهمات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تجاه الالتزامات نحو الانتخابات والوصول بليبيا إلى حل توافقي سياسي للخروج من الأزمة الحالية.

اليسير وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أوضح أن المجتمع الدولي ليست لديه إرادة للتعاون في حلحلة الأمور الأساسية المعرقلة للوصول إلى حل في ليبيا.

وأشار إلى أن التدخل الأجنبي التركي وتواجد المرتزقة والمليشيات المسلحة وانتشار السلاح، تعد أبرز المشكلات التي تسعى القاهرة وواشنطن لحلحلتها وتمكين الدولة الليبية، عبر بوابة الوصول إلى حل سياسي.

اليسير حذر من أنه في غياب قرار ملزم من مجلس الأمن لدول العالم، يقضي بجمع السلاح وتفكيك المليشيات المسلحة، لن يحدث أي حلحلة للأزمة الليبية.