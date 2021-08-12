يبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد التيجاني اليوم الأربعاء مع رئيس اللجنة الوطنية لترسيم الحدود البرية والبحرية محمد الحراري وعضو اللجنة محمود قشوط بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد ومدير أمن غات العميد أغولي المبروك والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد عبدالمنعم العربي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية لجميع الجهات ذات العلاقة.

وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود والالتزام تجاه الوطن, مؤكداً على أن الأمر يعتبر من خصوصية الأمن القومي الليبي.

التيجاني أوضح بأن هذا العمل عمل وطني الأمر الذي يتطلب تكاثف الجهود في سبيل المحافظة على أمن واستقرار البلاد وتوطيد العلاقات مع دول الجوار , مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تشكل الخط الثاني للأمن القومي وذلك من خلال إدارة أمن المنافذ، مثمناً المجهودات التي تبذل من أجل أمن وسيادة الدولة.