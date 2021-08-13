ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد التيجاني أمس الخميس بديوان الوزارة بطرابلس وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة ومدير الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة ووزارة العدل بالدولة السويسرية والوفد المرافق له.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلى عدة ملفات، أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية والانتخابات.

وتقدم وزير الداخلية بالشكر لحكومة سويسرا لالتزامها الكامل باتفاقية حماية المهاجرين والموقعة العام 1951، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين البلدين، وخاصة في ملف الهجرة والذي تولي له وزارة الداخلية أهمية كبيرة، وذلك عبر دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، رغم جميع المشاكل والعراقيل التي أثرت على هذا الملف في السابق.

ومن جهة أخرى وبما يتعلق بملف الانتخابات، أكد التيجاني على أهمية هذا الاستحقاق كونه المخرج الحقيقي لبناء الدولة المستقرة والآمنة، موضحًا أن وزارة الداخلية هي شريك مهم وفعال لتأمين العملية الانتخابية عبر مشاركة أكثر من 30 ألف عنصر من رجال الأمن لتأمينها.

وأشاد التيجاني بجهود لجنة 5+5 لفتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها.

من جهته، أكد الوفد السويسري على أهمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يضمن المصلحة الثنائية.

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