ليبيا – أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة أن أسعار الدقيق ارتفعت اليوم الإثنين إلى 214 دينارًا للقنطار لأسباب مجهولة، بعد أن كان الأسبوع الماضي بـ172 دينارًا.

بوعزة وفي تصريح لمنصة “فواصل” أوضح أن أصحاب المخابز حذروا من إغلاقها إن استمر رجال الحرس البلدي في سحب محسنات الخبز المسموح بها في صناعة رغيف الخبز والحاصلة على موافقة الاقتصاد.

وأشار إلى أن ثمّة فرق بين محسنات الخبز التي تدخل بطريقة شرعية ومصدرها معروف، وهي الوردة البيضاء والفنواز، ومادة برومات البوتاسيوم الضارة ومجهولة المصدر.

وأضاف: “ما زلنا ننتظر توفير أجهزة ومعامل تمكننا من الكشف عن مادة برومات البوتاسيوم وأماكن وجودها، وما إذا كانت تضاف من المطاحن أو الخبّازين لتحسين الدقيق وبذور القمح الرديئة”.

بوعزة خلص إلى القول: “لدينا اجتماع مع لجنة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد للنظر في قرار الاقتصاد القاضي باستمرار منع توريد مادة البرومات، وتوضيح اختلافها مع المحسنات، واللجنة شكّلت لجنتين، إحداهما مع وزارة الاقتصاد والأخرى مع وزارة الحكم المحلي، وكلاهما تعمل على التوعية والتعريف بمخاطر استعمالها”.