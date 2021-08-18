ليبيا- طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برسالة إلى رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

الرسالة التي تابعتها صحيفة المرصد، أرجعت هذه المطالبة لاستمرار الحكومة في في إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا، إلى جانب تجاوز صلاحياتها وتدخلها في المجال العسكري على حد تعبير الرسالة.

وتابعت الرسالة: إن حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بما تعهدت به أمام مجلس النواب.

خلال جلسة منح الثقة في مارس الماضي وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في تركيا وتونس من دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور.

وأشارت الرسالة إلى أن هذه الحكومة أصبحت تمثل عبئًا على المواطن الليبي، نتيجة مصروفاتها العالية، مؤكدة أن غياب التنسيق والإدارة الذي لازمها منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن، فيما يصرح رئيسها بشكل غير مسؤول.

وأضافت الرسالة: إن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الأهلي في ليبيا، بالإضافة إلى قيام الدبيبة بسلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

وخلّص النواب إلى أن كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من الحكومة؛ لأنها زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم.