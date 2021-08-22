ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي إن حكومة عبد الحميد الدبيبة لا يمكن ردعها إلا بسحب الثقة منها، فقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء بممارساتها اليومية ومخالفاتها الجسيمة للقانون، واصطفافها العلني واستفزازاتها المستمرة ستؤدي لتفجير الأوضاع حتمًا.

البيوضي اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تحويل حملة الجنسية الأجنبية لممثلين لليبيين في الخارج هو مخالفة صريحة وانتهاك واضح للقانون الليبي.

ولفت إلى أن مجلس النواب مطالب باتخاذ موقف شجاع وإيقاف هذا العبث، وعلى كل القوى الوطنية أن تبادر بالضغط لفرض قاعدة دستورية وقانون للانتخابات، أو صياغة اتفاق جديد ينهي السير نحو المجهول.

كما تابع: “هذه الحكومة تصرفت فيما يفوق 55 مليار دينار ليبي (ولم يتغير من واقع المأساة شيء)، وحان الوقت لإنهاء دورها وقبل فوات الأوان، لا يمكن القبول بالأجنبي ممثلًا لليبيين، ووجب التصدي لممارسات ضرب القانون بالصفقات المشبوهة”.