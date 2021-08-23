قال الناطق الرسمي السابق بإسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني، اليوم الإثنين، إن ما قاله وزير الداخلية الليبي حول السيطرة التامة على قاعدة الوطية ونفي وجود جهاديين فيها لا أساس له من الصحة.

الشيباني، أكد في تصريح لراديو “أي أف أم”، أن هناك أكثر من 150 عنصر ارهابي تابعين لتنظيم داعش في الوطية الليبية ويريدون تونس وهي معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية التونسية .

وقال : “اتحدى وزير الداخلية الليبي الذي يقول أن قاعدة الوطية تحت السيطرة، أتحداه كان ينجم يفوت محيط وزارته او يدخل القاعدة “، بحسب تعبيره.

وكان وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، قد نفى في رسالة وجّهها إلى رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وجود 100 عنصر إرهابي في قاعدة الوطية بصدد الاستعداد للدخول إلى تونس، وذلك إثر القيام بالتّحريات اللازمة من طرف المصالح الأمنية.

المرصد – متابعات