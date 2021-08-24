ليبيا – قال الضابط في جهاز البحث الجنائي سليمان الهوني إن التحقيقات بخصوص قضية الجثث التي تم العثور عليها في المنطقة الصحراوية بين مدينتي سوكنة والشويرف، أسفرت عن ضبط المتهمين في القضية، إضافة إلى ضبط السيارة التي استعملت في تهريب المهاجرين.

الهوني وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإثنين، أوضح أن المتهمين هم 5 أشخاص ليبيين، نفذوا عملية لتهريب 20 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين، وفي الطريق تعرضوا لحادث سير انقلبت على إثره مركبتهم، ما أسفر عن وفاة اثنين من المصريين، مبينًا أن السائق ترك بقية المجموعة في الصحراء، وأخبرهم بأنه سيعود إليهم بسيارة أخرى، وعاد إلى مدينة سوكنة ليحضر سائقًا آخر.

وبحسب الهوني ،قال السائق الثاني إنه وجد 12 شخصًا فقط، فيما ترك البقية المكان واتجهوا إلى الصحراء؛ ما أدى إلى وفاتهم عطشًا، موضحًا أن الجثث التي عثر عليها بلغت 8 جثث وليست 5 جثث، كما أعلنت سابقًا وسائل الإعلام، وجميعهم من الجنسية المصرية.