ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية بليبيا يوانيس ستاماتيكوس.

اللقاء استعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مسيرة العلاقات الثنائية، وسبل الدفع بها إلى الأمام لتشمل المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبها، أعربت المنقوش عن شكرها وتقديرها لدولة اليونان، لمواقفها الداعمة للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.

من جهته، أبلغ القائم بالأعمال المنقوش خلال هذا اللقاء أن السفارة اليونانية في مقرها بالعاصمة طرابلس ستشرع في منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، خلال المدة القريبة القادمة.