ليبيا – من خلال تواصل الحكومة مع كافة الأجسام السيادية في البلاد لغرض توحيد الرؤى حول الاستحقاقات القادمة، اجتمع النائب الاول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني مع عضو البرلمان عن الدائرة الأولى صالح هاشم وعضو البرلمان عن الدائرة الثانية إدريس عمران.

اللقاء تطرق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة لمناقشة العديد من النقاط، ومن بينها قانون الميزانية العامة والقاعدة القانونية المراد الاستناد لها في الانتخابات القادمة، ودور الحكومة في ملف المصالحة الوطنية الشاملة والحوار المجتمعي، بالإضافة للنظر في احتياجات البلديات شرق البلاد.

وثمن أعضاء مجلس النواب الدور الذي يلعبة النائب الأول لرئيس الحكومة من أجل توحيد مؤسسات الدولة.