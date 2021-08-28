ليبيا – قال المحلل السياسي الإيطالي البارز دانييلي روفينيتي، إن الوضع في ليبيا لايزال معقدًا ولا تزال حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تفتقر إلى الميزانية، موضحاً أن العلاقات بين الحكومة والبرلمان متوترة بشكل متزايد في ضوء جلسة الاستجواب المرتبة، يوم الاثنين المقبل.

روفينيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة ” الشروق” الخميس أوضح أن تنظيم الانتخابات يبدو في خطر إذا لم يتم تمرير قانون الانتخابات من قبل البرلمان في غضون أيام، مرجحا مصادقة البرلمان في النهاية على قانون الانتخابات لأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يضغط من أجل الموافقة عليه.