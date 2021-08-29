ليبيا – قال المحلل السياسي منذر ثابت إن استراتيجية “الذئاب المنفردة” تتبعها الجماعات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى أنها يمكن الاعتماد عليها من قبل الأجهزة الاستخباراتية.

ثابت أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن العمليات الاستخباراتية يمكن أن تعتمد على بعض عناصر “الذئاب المنفردة” في تنفيذ العمليات التي تستهدف تغيير نظام أو شخصيات وازنة.

وأشار إلى أن ما يرتبط بالعنصر الذي ألقي القبض عليه إثر تورطه في التخطيط لاغتيال الرئيس التونسي، يؤكد أن الإرهاب ما زال يهدد تونس، وأنها ليست ببعيدة عما يحدث بالجوار.

وأوضح أن ما يحدث في ليبيا أو في منطقة الساحل يؤثر بشكل كبير على الوضع في تونس، وأن الجماعات الإرهابية في المنطقة تمثل تهديدًا لكافة الدول بما فيها تونس.

كما لفت إلى أن العائدين من بؤر التوتر وكذلك من ليبيا له علاقة مباشرة بالأوضاع في تونس، خاصة في ظل استمرار نشاط التهريب رغم اليقظة الأمنية التونسي.