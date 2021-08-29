ليبيا – أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة وصول أول رحلة للخط الملاحي (VOLTA) رست بميناء المنطقة الحرة بمصراتة الجمعة الباخرة M/SC Memphis التابعة للخط الملاحي ( VOLTA ) قادمة من الصين مباشرةً في أول رحلة لها ولهذا الخط للموانئ الليبية.

مدير عام الادارة العامة لميناء المنطقة الحرة بمصراتة كان في استقبال السفينة الناقلة لاول رحلة الى ليبيا عبر الخط المذكور وتسليمهم درع المنطقة الحرة بمصراتة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمنطقة الحرة.

ومن المتوقع مستقبلاً وصول سفينة لهذا الخط الملاحي VOLTA لميناء المنطقة الحرة بمصراتة كل ثلاثة أسابيع .