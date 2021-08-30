ليبيا – بعث رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض رسالة استيضاح مباشرة الإثنين إلى المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.

النايض استوضح في الرسالة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها مزاعم وردت في مقال لـمجلة “أفريكا ريبورت” الفرنسية تابعته وترجمته صحيفتنا ادعت فيه المجلة أن الولايات المتحدة طرحت اقتراحا على فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا يتعلق جولتين أولى وثانية للانتخابات الرئاسية.

أفريكا ريبورت: الدبيبة يتمسك بالإنتخابات في العلن ويرفضها في السر سعيًا للتمديد. #ليبيا #المرصد https://t.co/iAMqYQVyG7 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 30, 2021

وأضافت الرسالة إن المقترح المزعوم أشار إلى أن الجولة الأولى تكون في الـ24 من ديسمبر المقبل بالتزامن مع الانتخابات النيابية على أن تكون الجولة الثانية في الـ15 من سبتمبر من العام 2022 وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع الموقف الثابت والمعلن للحكومة الأميركية.

وتابعت الرسالة إن هذا الموقف تم الإعلان عنه عبر البيانات المتعددة التي أدلى بها نورلاند والتصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن الخارجية الأميركية مشدة على أن الاقتراح المزعوم يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخارطة الطريق المتفق عليها.

وحذرت الرسالة من العودة التي لا يحمد عقباها إلى أتون الاحتراب والاقتتال في حال وصل الشعب الليبي إلى نتيجة مفادها أنه سيتم حرمانه من حقه الأصيل في اختيار رئيسه في ديسمبر المقبل مطالبا بتقديم إيضاحات عاجلة من قبل الجانب الأميركي بشأن ما ورد في “أفريكا ريبورت”.

وشددت الرسالة على وجوب قيام الولايات المتحدة بالتأكيد بشكل واضحٍ وصارم على موقفها الراسخ والمعلن بخصوص إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل من دون أية مماطلة بعنوان جولة ثانية للانتخابات الرئاسية.