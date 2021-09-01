ليبيا – التقى وزير الصحة علي الزناتي وزير الصحة أمس الثلاثاء وفدًا من أعيان مدينة مصراته، لمناقشة أهم الملفات الصحية المتعلقة بالمدينة.

الوناتي استهل اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بالاطمئنان على الوضع الوبائي بالمدينة، بعدما مرت به من فترة حرجة الأشهر الماضية.

وأكد على دعمه للمدينة من خلال افتتاح مركزي عزل ازريق وقسم عزل الأورام بمركز مصراته الطبي، وتوفير مصانع الأكسجين وخزانات لحفظه، وطمأن الحاضرين على تلاشي الوباء بالمدينة بنسبة 90%.

ومن جانبهم قدم الوفد الشكر للوزير على دعمه ودعم وزارة الصحة للمدينة خلال فترة الصعبة التي مرت بها.

واستعرض اللقاء المشاكل التي تعاني منها بعض المستشفيات والتي تحتاج وقفة جادة كمستشفى الجديد، ومستشفى الغدد الصماء والسكري في قصر حمد، والعيادة المجمعة الغيران.

كما تم التطرق إلى معاناة المرضى والجرحى في حصولهم على العلاج، ومدى أهمية تفعيل خطة الوزارة في توطين العلاج بالداخل والمشاكل التي تعاني منها بعض المدن النائية كالوشكة وأبو قرين الكراريم، ومدن الجنوب من ضعف في تقديم الخدمات الطبية.

ومن جانبه أكد الزناتي على اتخاذه الإجراءات الفعلية في تحسين الخدمات الطبية بالمدينة وبمدن الجنوب، وذلك من خلال دعم مركز مصراته الطبي من خلال افتتاح قسمي الباطنة والأطفال، ودعم مركز العزل وتزويده بمصنع لغاز الأكسجين وخزان لحفظه ودعم مركز الأورام مصراتة بعقود شراء الخدمة بأطقم وطنية أو أجنبية، وافتتاح قسم الأشعة العلاجية، بالإضافه لتفعيل العقود الخاصة للأطباء بمدن الجنوب، وافتتاح قسم طوارئ الأطفال في أوباري.

وفيما يتعلق بتنظيم ملف الجرحى، أوضح الوزير أنه قد تم تكليف جهاز الطب الميداني والدعم بفروعه الأربعة في بنغازي، وطرابلس، ومصراتة وسبها لاستلام ملف الجرحى وتنظيمه.

ووعد الوزير الحاضرين بزيارة خاصة إلى مستشفى الغدد الصماء والسكري والعيادة المجمعة الغيران بالمدينة، ومدن غدامس وسناو ودرج لتحديد الاحتياج والوقوف على عين المكان.

وفيما يتعلق بمصل العقارب، أكد على توفر 40,000 حقنة، تم تسليم المنطقة الجنوبية 5000 حقنة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.