ليبيا – التقى فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب المبعوث الأممي يان كوبيتش في ديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس النواب طالعته صحيفة المرصد، فقد تناول اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية ودور المجلس في هذه المرحلة وقيامه بواجباته، المتمثلة في اعتماد القاعدة الدستورية وصياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأضاف البيان: إن الجانبين تباحثا في دور البعثة الأممية في دعم استقرار ليبيا وقيام باقي المؤسسات بالدولة بواجبها ومهامها على نحو يحقق المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاق الوطني.