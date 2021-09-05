ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء رويترز الضوء على الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضية في العاصمة طرابلس بين جماعات مسلحة متناحرة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن أحد سكان حي صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس قوله: إن إطلاق النار بدأ في نحو الساعة الـ2 والنصف فجرًا، وتواصل حتى الصباح بأسلحة متوسطة وخفيفة بين اللواء 444 وقوة دعم الاستقرار، بهدف كبح جماح اللواء.

بدوره أكد “ولفرام لاتشر” من مركز أبحاث “أس دبل يو بي” الألماني أن احتمال مزيد من التصعيد سيبقى قائمًا، في وقت من المرجح فيه أن يؤدي التوصل إلى حل بوساطة إلى وقف القتال على المدى القصير، مبينًا أن اشتباكات مماثلة ستتكرر في العاصمة طرابلس وأماكن أخرى.