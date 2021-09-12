ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية باتت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة.

أردوغان وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام الـ26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين (موصياد) الذي انعقد أمس السبت في مدينة اسطنبول قال: إنه من الممكن رؤية تأثير تركيا في كافة أرجاء المنطقة، من سوريا إلى ليبيا، ومن المتوسط إلى القوقاز.

تصريحات أردوغان لم تتضمن كيفية تأثيره في ليبيا والذي أرسل اليها أكثر من 10 الاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة وذلك لدعم مسلحي الوفاق في مواجهة القوات المسلحة الليبية.