ومن منا لايعشق نكهة ورائحة الفانيلا ؟ طبعاً نحن نقصد الفانيلا الطبيعة الأصلية وليس البودرة البيضاء المصنعة التي نستخدمها بكثرة .

المكسيك – الفانيلا أغلى أنواع التوابل بعد الزعفران ، حيث يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد 5000 دولار.

هذه الشجرة التي تنتج قروناً تشبه الى حد بعيد قرون الفاصولياء .

يقوم المزارعون في المكسيك ودول المناخ المعتدل بقطف القرون وتجفيفها ومن ثم تنقع بالماء وتخمّر لمدة شهر تقريباً حتى تستطيع بعد ذلك استخراج البذور الرقيقة السوداء من داخل القرن والاستمتاع بطعمها.

يستخدم بكثرة في الحلويات والآيس كريم وصناعة أجمل وأغلى أنواع العطور الباريسية.