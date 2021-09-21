ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الاثنين بوزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردان رادمان. في نيويورك، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة،

اللقاء استعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارحية مسيرة العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون بينهما.

من جانبه، أعرب الوزير الكرواتي عن رغبة بلاده في إعادة الزخم إلى العلاقات مع ليبيا، واستعدادها للمساهمة في برامج إعادة إعمار ليبيا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وجدد رادمان دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، مشيدًا بجهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأرض الليبية.

وعبر الوزير الكرواتي عن تطلعه لزيارة ليبيا في القريب العاجل، كما وجه دعوة للمنقوش لزيارة بلاده.

ومن جهتها، أعربت المنقوش عن شكرها وتقديرها لموقف كرواتيا الداعم لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدة على العلاقات المتميزة التي تربط ليبيا وكرواتيا وحرص حكومة الوحدة على دعم وتطوير التعاون بين البلدين ليشمل مجالات حيوية متعددة.