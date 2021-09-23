ليبيا – ربطت ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا بين إحلال الاستقرار في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل.

تصريحات صحفية أدلى بها وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ4 تابعتها صحيفة المرصد أشار فيها إلى أن هذا الاستقرار مرتبط أيضا انسحاب المرتزقة من البلاد وتمديد ولاية البعثة الأممية فيها.

وأضاف ماس إن وزراء الخارجية الـ4 أكدوا خلال الاجتماع على هذه المحاور الـ3 لإحلال الاستقرار والسلام في ليبيا مبينا إن الليبيين حققوا منذ العام الماضي إنجازات عدة أهمها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووقف إطلاق النار وإنهاء الحصار النفطي وإعادة فتح الطريق الساحلي.

واستدرك ماس بالقول:”لكن هذه الإنجازات هشة كما أظهرت لنا أحداث الأمس المقلقة ويجب على جميع الجهات الفاعلة التصرف بمسؤولية”.