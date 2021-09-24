ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمس الخميس إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضرورة قصوى لليبيا.

دي مايو وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” بحسب ما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية أضاف: “سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية الليبية، الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة أساسية، إنها انتخابات يريدها الشعب، الذي يطالب بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وعدم إجراء الانتخابات من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر، ويمكن أن يفتح ذلك مرحلة جديدة من العنف، التي ستكون آثاره أيضًا على بلدنا وعلى الاتحاد الأوروبي بأسره”.

واختتم دي مايو قوله: “سنواصل تشجيع الانتقال السياسي، ونؤكد بإلحاح على ضرورة انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية. هناك حاجة إلى التزام المجتمع الدولي بأسره”.