ليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن الخميس كارولاين هرندل، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل إلى جملة من المواضيع تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي استنادًا للاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين والتي تشمل كافة مجالات التعاون.

واستهلت الوزيرة اللقاء بتقديم لمحة تتضمن جهود الوزارة لدعم مؤسسات الإصلاح والتأهيل من خلال اقتراح خطة لتطويرها تراعي فيها المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، كذلك نوهت الوزيرة للبرامج التي يُستهدف بها رجال القضاء والموظفون في مجال الطعون الانتخابية، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين استعدادًا للاستحقاق الوطني القادم في 24 ديسمبر القادم.

كما تناولت موضوع المصالحة الوطنية والجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار من خلال العمل المشترك بين مؤسسات الدولة بحكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها أحد أهم أولويات المرحلة ادراكا منها بأهميتها.

بدورها ، أكدت السفيرة البريطانية استعدادها للتعاون وتقديم الدعم الفني في مجال تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

واعتبرت أن المصالحة الوطنية الأساس لنجاح الانتخابات القادمة وهى مطلب كافة الليبيين، مؤكدة استعداد المملكة المتحدة لتقديم المشورة الفنية والتقنية في هذا المجال، ومنوهةً إلى أن المملكة تدعم أي مشروع مجتمعي في مجال المصالحة الوطنية يشمل كافة مدن ومناطق ليبيا.

هذا وحضر اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة والمستشار السياسي والعسكري بسفارة المملكة المتحدة.