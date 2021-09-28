ليبيا – رصدت اللجنة المُكلفة من وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة للشؤون الفنية فرج اقعيم مُخالفات كارثية وإهمالًا وتسيبًا داخل مركز الجِراحات التخصصية “المسالك” بمدينة بنغازي.

اللجنة رصدت خلال جولتها داخل المركز كم من المُخالفات منها: انتهاء صلاحية الحُقن والعديد من المواد والأمصال التي تُستخدم للنُزلاء، بالإضافة إلى تصدع بعض الأدوات والمُعدات الجراحية بالصدأ، ووجود فطريات وبكتيريا على أسرّة النُزلاء، وتآكل أبواب غُرف العناية، وتوقف عمل بعض الأجهزة المُهمة، منها جهاز تفتيت الحصى.

كما لاحظت اللجنة عدم وجود أطباء لمُتابعة الحالات بالمستشفى، فضلًا عن تقاعس شركة صقر المُتعاقد معها للنظافة بعدما تبين كم الإهمال والروائح الكريهة داخل المشفى، بالإضافة إلى عدم التزام شركة أسيل المكلفة بالتموين والتي من المُفترض إلتزامها بتوفير 5 وجبات للنُزلاء حسب العقود المُبرمة، ولكن بشهادة النُزلاء تقوم الشركة بتوفير 3 وجبات فقط، ما يضع علامات استفهام بمصداقية التعاقد بين الشركة وإدارة المستشفى.

وأعدت اللجنة تقريرًا مُفصلًا وشاملًا بالمُخالفات المرصودة لتقديم نسخة إلى وزير الصحة ووكيل وزارة الداخلية، وبناء على ما ذُكر تم استدعاء مجلس إدارة المستشفى ومسؤول شركة التموين وشركة النظافة للتحقيق والامثال أمام القانون، لتتم مُحاسبة كل من تسبب بهذه المُخالفات الصحية.

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