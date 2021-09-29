ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابع للقيادة العامة الفريق فرج الصوصاع إنه بناء على دعوة من المبعوث الأممي الخاص والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، عقد اجتماع يوم الثلاثاء بين اللجنة العسكرية المشتركة مع المبعوث الأمريكي، وبحضور قائد قوات الأفريكوم.

الصوصاع أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن طلب اللجنة العسكرية المشتركة كان يتمثل بتنفيذ وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وهذا المطلب أقرته اللجنة في اجتماعاتها المتواصلة في سرت.

وتابع: “المبعوث والسفير الأمريكي رحب باللجنة العسكرية المشتركة وأعرب عن تقديره لها وقال: إن العالم مهتم بمخرجات هذه اللجنة، وإن الولايات المتحدة من خلال الاجتماع الأخير في الأمم المتحدة وبناء على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تدعو لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وكما أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من ديسمبر، كما أكد قائد قوات الأفريكوم على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، شاكر دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب في منطقة الجنوب”.

وأضاف: “الاجتماع كان بتأمين قوات الأفريكوم وقواتنا، الاجتماع عقد بناء على دعوة المبعوث الأمريكي والذي هو سفير أمريكا في ليبيا وقائد قوات الأفريكوم، ولم يكن في جدول أعمالنا مقابلة الدبيبة ولا اجتماعنا فيه، وعندما تكون حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين سنجتمع به بكن الآن هو من يمثل؟ هو متقوقع في طرابلس وما حولها فقط”.

ونوّه إلى أن اللجنة العسكرية مجتمعة متفقين على خروج القوات ولديها الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم اجتماع اللجنة العسكرية مع الدول الراعية لمقررات برلين في جنيف، ومطلبهم الوحيد الآن خروج القوات الأجنبية.

كما لفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، ومن خلال الاجتماع أكدت على ضرورة خروج القوات المرتزقة من البلاد، وذكرت أن جميع اجتماعاتها مع الدول تطالب أولًا بسحب القوات الاجنبية ومرتزقتها من البلاد، وتسعى جاهدة لطرح هذا الموضوع في جميع لقاءاتها السياسية الخارجية وخاصة الدول الكبرى.

أما بشأن الانتخابات فأفاد أنه من خلال المداخلة التي أجراها المبعوث الأمريكي هناك تفاؤل بإجراء الانتخابات في موعدها.

وفيما يتعلق بالتصريحات المتعلقة بالتنسيق مع بعض الدول التي تحاول أن تتدخل في ليبيا كتركيا والعديد من الدول الأخرى بشأن إخراج قواتهم والمرتزقة، بيّن أنه تم مطالبة قائد قوات الأفريكوم والمبعوث الأمريكي بتجميد جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لحين انتخاب رئيس الدولة.

وفي الختام أكد على أن أمريكا مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي لمحاربة الإرهاب في الجنوب، وهذا الموقف الأمريكي منذ زمن، بحسب قوله.