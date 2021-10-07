ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن قانون البرلمان الأخير اخترع شيئًا جديدًا في عالم الديمقراطية، بأن سمح للعسكري أن يتقدم للانتخابات، كما سمح له أن يصوت، وهذا له تأثير سلبي على العملية الديمقراطية، وقد يؤدي إلى انهيارها.

السويح قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “كان يجب على مجلس النواب أن يواكب العملية الديمقراطية على المستوى الإقليمي والدولي”.

ولفت إلى أنه وكما هو معروف في الديمقراطيات العريقة لا يحق للعسكريين الترشح للانتخابات، كما لا يحق لهم التصويت حفاظًا على حيادهم وعدم الاصطفاف لأي طرف من أطراف العملية السياسية؛ لأن العسكريين هم صمام الأمان وهم حماة الدستور والوطن وفي حال رغبة أي عسكري التقدم للانتخابات عليه تقديم استقالته من منصبه بوقت كافٍ.