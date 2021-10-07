ليبيا – أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو أمس الأربعاء انطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بمراكز إيواء المهاجرين بالمناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: إن الحملة تستمر لمدة 3 أسابيع لتغطي كامل مراكز الإيواء بمناطق ليبيا كمرحلة أولى،مشيرًا إلى أن الأعداد تتراوح بين 100 – 700 مهاجر في كل مركز إيواء، وهذه الأعداد متغيرة من مركز لآخر.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف أيضًا كافة العاملين بهذه المراكز من رجال أمن وغيرهم، مبينًا أن المرحلة الثانية ستستهدف المهاجرين خارج مراكز الإيواء عن طريق قادتهم الاجتماعيين.

سميو أكد أن هذه الحملة تأتي حفاظًا على صحة المجتمع من فيروس كورونا.