ليبيا – بدأ وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس السبت، زيارته الرسمية إلى القاهرة، لحضور الدورة الـ68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي ستنعقد خلال الفترة من الإثنين الموافق 11 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر.

وزارة الصحة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن هناك أجندة حافلة في انتظار الوزير والوفد المرافق له، على هامش زيارته لحضور دورة اللجنة الإقليمية، تتضمن لقاءه مع نظيرته المصرية هالة زايد لبحث علاقات التعاون الثنائية، ومباحثات مشتركة مع عدد من المسؤولين حول أعمال اللجنة المشتركة للطوارئ الصحية والتعامل مع الأزمات، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الليبية المصرية.

كما سيجري الوزير زيارة إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني لبحث سبل التعاون في مجال تدريب الأطباء، وسيزور أيضًا مجلس وزراء الصحة العرب، والمكتب الصحي الليبي في القاهرة، وكلية الطب بالقصر العيني، وجامعة الدول العربية، والعاصمة الإدارية الجديدة.