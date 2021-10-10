ليبيا – بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أمس السبت مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ملف الهجرة غير الشرعية، وأوضاع المهاجرين، بحضور وزير الداخلية، اللواء خالد مازن، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على خلفية الأحداث الأخيرة، المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين وفرارهم من من مقر الإيواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعّال بالعاصمة طرابلس.