ليبيا – حذر الصحفي الليبي المتخصص في مجال الطاقة علي الفارسي من أن إضراب عمال النفط سيكبد الخزانة خسائر بالمليارات، خاصة مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز عالميًا وتجاوز سعر البرميل 80 دولارًا.

الفارسي نبَّه في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الإثنين إلى أن الأمر سيمتد إلى تعطيل مسار المصالحة السياسية والجهود الدولية الجارية لإخراج المرتزقة من البلاد.

وعن مطالب العمال، أوضح الفارسي أن إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أحالت القرار رقم 642 لسنة 2013 بزيادة مرتباتهم بنسبة 67 بالمئة إلى السلطات المختصة، لافتًا إلى أن قطاع النفط ما زال جسمًا واحدًا على الرغم من محاولات بعض الأطراف السياسية استغلاله لتحقيق مآربها، ومنع الميزانيات عن القطاع منذ عام 2015.