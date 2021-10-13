ليبيا – قال المحلل السياسي سلطان الباروني إنه من الضروري بجانب وجود مراقبة أممية، أن تكون هناك مراقبة عسكرية ودعم لوجيستي كبير أثناء خروج المرتزقة، وذلك لضمان خروج المرتزقة بشكل كامل، ومنع أي تلاعب من الأطراف التي كانت تضع آمال كبيرة وتحتمي بالمرتزقة.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “أنا على يقين أن لجنة 5+5 لم تغفل هذا الأمر، بدليل حضور قائد القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) اجتماعات اللجنة وإعلانها استعدادها لتقديم الدعم المطلوب واللازم لذلك”.

وأوضح الباروني أن الشروط الأربعة المتداولة هي أساس سليم لخطة محكمة لخروج المرتزقة، لكنها تحتاج مزيدًا من التفاصيل والنقاط لضمان تنفيذها بشكل سليم وواضح، ومعرفة مصير المرتزقة غير المعروفين داخل البلاد، مثل العصابات التي تحمل الجنسيات الأفريقية وتتمركز في الجنوب.