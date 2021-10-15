ليبيا – اعتبر عضو حوار الصخيرات فضيل الأمين رئيسُ مجلس التطوير الاقتصادي أن تأخير الانتخابات مناورة عقيمة وغير موفقة، تهدف فقط إلى العرقلة والإفشال، وبالتالي فهي ليست في صالح ليبيا.

الأمين وفي مداخله له عبر برنامج “عاصمة القرار” الذي بث على قناة “الحرة” الأمريكية أمس الخميس، عارض الفصل بين مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأنها مرتبطة ببعضها البعض، وأن تنظيمهما معًا يشجع المواطنين على الحضور ويرفع نسبة المشاركة الشعبية.

وأضاف: “إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مهمة لمستقبل ليبيا على المستويين المحلّي والدولي، وعلى المسؤولين السماح للشعب بقول كلمته، لأن كلمة الناس في الانتخابات هي الحلّ لأزمة الشرعية القائمة”.

وأثنى على الموقف الأميركي الثابت والجيّد تجاه الانتخابات لناحية الالتزام بالمبدأ والموعد.

وحذر الأمين من الوقوع في فخ عدم إجراء الانتخابات؛ لأن ذلك سيُدخل ليبيا في دوامة أخرى قد تكون أصعب مما عليه ليبيا حاليًا.

وأعتبر أن قانون استقرار ليبيا جيِّد ويدلّ على جدّية واشنطن في اتخاذ المواقف الواضحة تجاه إنهاء الصراع في البلاد.

الأمين خلص إلى القول: إن مشروع تعديل القانون الأميركي موَجّه للجميع وليس ضد طرف بحدِّ ذاته، وإن كل من يقع تحت طائلة هذا القانون لا بدّ أن يواجه التبعات والعواقب.