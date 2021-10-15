ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج أمس الخميس بوزير العمل والتأهيل علي العابد، وذلك لبحث آلية التعاون والتنسيق بين الوزارتين في تنظيم سوق العمل.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة خطة وزارة العمل في تأهيل الباحثين عن العمل، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول برامج تدريب تتناسب ومتطلبات سوق العمل، ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

كما تطرق الوزراء لآلية جلب العمالة الوافدة والإجراءات المنضمة لها بالسوق المحلي بما يسهم في استقرار أسعار وجودة الخدمات.

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