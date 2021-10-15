ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري إنه في نهاية العام الماضي تم تعديل سعر الصرف وإعلان نتيجة تقييم مرحلة طويلة من العبثية بالاقتصاد الليبي.

العكاري في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف:” إن تاريخ 16 من شهىر ديسمبر الماضي كان تاريخ تعديل سعر الصرف، وأن ذلك اليوم كان بمثابة إعلان نتيجة تقييم مرحلة من العبثية في الشأن الاقتصاد الليبي؛ (إغلاق النفط، وانقسام البنك المركزي، وعدم الاستقرار السياسي والأمني، والإفراط في الإنفاق الاستهلاكي على حساب الإنفاق التنموي)”.

وأضاف: “أرجوكم لا تجعلوا هذا التاريخ يتكرر مرة أخرى. كان قرارًا مؤلمًا للمعالجة، ولا ندم عليه”.