ليببا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعًا أمس السبت بمقر الوزارة مع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح أسعار السلع الأساسية، حيث استعرض الاجتماع مهام اللجنة وآلية عملها في وضع أسعار السلع الاساسية، بهدف ضبط السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.

الحويج شدد خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على ضرورة اعداد مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية خلال هذا الأسبوع حتى يتم اعتماده واحالته للجهات الضبطية للتنفيذ.

وأوضح أن المشروع يتضمن عدد سبعة سلع أساسية تمثل الأمن الغذائي للمستهلك منها الدقيق والزيت والأرز والمكرونة والسكر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات مماثلة بخصوص السلع الغذائية واللحوم والأدوية والمعدات الطبية خلال الفترة المقبلة.