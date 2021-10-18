ليبيا – أكد آمر المعبر الحدودي برأس جدير فتحي الجريء أن الحركة عبر المعبر انتعشت من جديد، رغم التطبيق الصارم للشروط الصحية التي نص عليها الاتفاق بين تونس وليبيا، مؤكدًا أن التجار تجاوزوا مراحل التعثر وانضبطوا إلى القيود الصحية.

الجريء وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن حركة الأفراد والسلع عادت إلى مستوياتها السابقة، حيث يقدر معدل العبور اليومي للأفراد بنحو 4 آلاف شخص، فيما يتواصل تدفق السلع نحو الجارة الجنوبية ليبيا بانسياب كبير.

وأفاد المسؤول الأول على المعبر الحدودي بأن البروتوكولات الصحية لم تشكل عائقًا أمام العاملين في التجارة البينية الذين يعبرون الحدود بشكل يومي نحو ليبيا من أجل جلب السلع، مشيرًا إلى أن الإجراء الصحي المتفق عليه بين البلدين ساهم في رفع نسب المناعة العامة في مناطق الجنوب وزيادة عدد الملقحين ضد فيروس كورونا بغاية كسب الرزق.