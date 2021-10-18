ليبيا – قال علي أبو زريبة عضو مجلس النواب عن مدينة الزاويه إنه تم يوم أمس الأحد اجتماع لعمداء المنطقة الغربية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه للاتصالات ووزير الاقتصاد ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار وبعض القيادات الفعاله بالمنطقة.

أبو زريبة أشار في تدوينة له على موقع “فيسبوك” أن الاجتماع جاء استكمالًا لملف المصالحة الوطنية ودرء باب الخلاف والفرقة والتشتت وتكثيف الجهود للرقي بالمنطقة وتوحيد الصف والكلمة وفي ضيافة مدينة الزهراء.

ولفت إلى أن اللقاء كان ناتج عن تفعيل دور البلديات ودور الإدارة المحليه وأهميتها بتقديم الخدمات لمواطنيها؛ حيث اتفق الحاضرون على دعم المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالموعد المقرر وهو 24 ديسمبر.

كما نوّه إلى أن الرأي استقر بالإجماع على مبدأ أساسي، وهو عدم السماح لأيٍ كان بتأجيل الانتخابات لاي سبب كان وتحت أي مبرر، حيث إنه بعد هذا التاريخ لن يتم الاعتراف بأي مكون سياسي قائم، ما عدا ما تُسفِر عنه صناديق الاقتراع وإرادة الشعب.