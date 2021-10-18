ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين بديوان مجلس الوزراء مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولاين هرندل، والتي قامت بتسليم دعوة رئيس الوزراء البريطاني لحضور مؤتمر تغير المناخ العالمي المنعقد بمدينة غلاسكو والذي سيحضره ما يزيد عن 140 من قادة دول العالم.

السفيرة أكدت بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة دعم بلادها لحكومة الوحدة ولمؤتمر استقرار ليبيا المزمع عقده الخميس المقبل بطرابلس.

بدوره، رحب الدبيبة بالسفيرة ،مشيدًا بتواجدها في طرابلس ومتابعة عمل سفارة بلادها من مقرها.

كما تم مناقشة ضرورة بدء السفارة البريطانية في منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس، الأمر الذي أكدت السفيرة بأنه سيتم في المدة القريبة القادمة، والعمل جارٍ على دراسته وتنفيذه.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.